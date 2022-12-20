Nahda Hareketinden eski Tunus Başbakanı Ureyd'in tutuklu yargılanma kararına tepki
"Tunuslu gençlerin çatışma bölgelerine gönderildiği" iddiasıyla açılan davada, Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Ali el-Ureyd'in yanı sıra Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'ye yönelik soruşturma yürütülüyor.
Tunus'ta Nahda Hareketi, Genel Başkan Yardımcısı ve eski Başbakan Ali el-Ureyd hakkında tutuklu yargılama kararı alınmasına tepki gösterdi.
Nahda Hareketi Partisinden yapılan yazılı açıklamada, "Nahda Hareketi, Genel Başkan Yardımcısı Ali el-Ureyd üzerinden sistematik bir şekilde hedef alınmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Tunus'ta 17 Aralık'ta yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı Kays Said'in "halkın yüzde 90'dan fazlası tarafından boykot edildiği" aktarılan açıklamada, kararın "başarısızlığın üstünü kapatmak amacıyla alındığı" kaydedildi.
Nahda liderlerinin "çatışma bölgesine Tunuslu gençlerin gönderilmesi" meselesiyle ilgisinin olmadığı vurgulanarak, Ali el-Ureyd hakkındaki karardan vazgeçilmesi çağrısı yapıldı.
Nida Tunus Partisi Milletvekili Fatma el-Mesdi'nin detayı açıklanmaksızın "çatışma bölgesine Tunuslu gençlerin gönderilmesi" konusundaki şikayeti üzerine başlayan soruşturma, Nahda Hareketi liderlerinin sorgulanmasıyla genişletilmişti.
Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile yardımcısı Ureyd, 18 Eylül'de Terörle Mücadele Şubesi'ne ifade vermek üzere çağrılmıştı.
Terörle Mücadele Yargı Merkezi, gece saatlerinde Ali el-Ureyd'in tutuklu yargılanması yönünde karar almıştı.