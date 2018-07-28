Nahda lideri Gannuşi'den hükümet krizi çözümü için yeni hamle

Başkent Tunus'ta Nahda Hareketi'nin düzenlediği "Belediye Başkanları Ulusal Buluşması"na katılan Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, yaptığı basın açıklamasında, hükümetin düşmesinin ülkenin çıkarına olmadığını belirtti.

Hükümetin düşmesi halinde ülkenin 3-4 ay yönetim boşluğuna sürükleneceğini ifade eden Gannuşi, bu nedenle kabinede revizyon yapılmasını talep ettiklerini söyledi.

"Başbakan Yusuf Şahid'in, Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ile istişare ederek yetkileri dahilinde 6 bakanlığı kapsayan bir kabine değişikliği yapmasını temenni ediyorum." diyen Gannuşi, parlamentoda İçişleri Bakanlığına atanan Hişam el-Furati için yapılacak güven oylamasına değinerek, "Bu önemli makamdaki boşluğu kapatmak için İçişleri Bakanına güven oyu verilmesi kamu yararına." ifadelerini kullandı.

Gannuşi, İçişleri Bakanına desteklerinin, ülkenin istikrarına ve terörle mücadeleye destek anlamına geldiğini dile getirdi.

Bugün parlamentoda İçişleri Bakanlığına atanan Hişam el-Furati için güven oylaması yapılacak.

Başbakan Yusuf Şahid, İçişleri Bakanlığına salı günü Hişam el-Furati'yi atamıştı. Furati'nin parlamentodaki güvenoyunun sonucu, Yusuf Şahid hükümetinin geleceği açısından belirleyici olacak.