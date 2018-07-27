Nahda lideri Gannuşi Tunus'ta uzlaşı arayışında

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Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ile görüşmesinde, "Tunus'un her zamankinden daha fazla uzlaşıya ihtiyaç duyduğunu" belirtti.

Cumhurbaşkanı Sibsi, bugün Cumhurbaşkanlığı makamı Kartaca Sarayı'nda Gannuşi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamaya göre Gannuşi, "Tunus'u daha önce de kurtaran ve bir istisna olmasını sağlayan uzlaşıya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu" vurguladı.

Gannuşi, hem siyaset hem toplumun milli birlik ve diyalog yoluyla ülkenin ihtiyaç duyduğu uzlaşıyı elde etmesi çağrısında bulundu.

Gözler yarınki parlamento oturumunda

Cumhurbaşkanı ve Nahda Hareketi liderinin görüşmesi, yarın parlamentoda gerçekleşecek kritik oturum öncesinde yapıldı.

Başbakan Yusuf Şahid, İçişleri Bakanlığına bu hafta içi Hişam el-Furati'yi atadı. Parlamentoda yarın Furati için güven oylaması yapılacak. Furati'nin parlamentodaki güvenoyunun sonucu, Yusuf Şahid hükümetinin geleceği açısından belirleyici olacak.

Şahid hükümetinin akıbeti

Tunus'ta mayıs ayında ulusal uzlaşı koalisyonunu genişletmek amacıyla bir araya gelen siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları, Başbakan Yusuf Şahid hükümetinde "başbakanın da değişeceği köklü bir kabine değişikliği ya da kısmi revizyon" konusunda anlaşamamıştı.

Başbakan Şahid'in de içinden geldiği Nida Tunus Partisi ve Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTT), Şahid hükümetinin gitmesinden yana tavır koyarken, Nahda Hareketi, UTICA ve Tunus Tarım ve Balıkçılık Sendikası (UTAP) hükümetin kalması gerektiğini savunmuştu.

Tarafların uzlaşamaması sonucu Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi, "Kartaca 2 Anlaşması" ismi verilen süreci süresiz askıya aldığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı'nın oğlu Hafız Kaid es-Sibsi'nin liderlik ettiği Nida Tunus Partisi geçen mayısta yaptığı yazılı açıklamada, mevcut hükümetin ulusal birlik hükümeti olmaktan çıkıp siyasi kriz üretir hale geldiğini kaydetmişti.

Başbakan Şahid de kendisine istifa çağrıları yapan Hafız el-Kaid es-Sibsi'yi partiyi tüketmek ve ülkede krize yol açmakla suçlamıştı.

Cumhurbaşkanı Sibsi, yakın zamandaki bir televizyon röportajında, ülkede yaşanan siyasi kriz çözülmezse Başbakan Şahid'in istifa etmesi ya da hükümetin yeniden parlamentoda güvenoyu alması gerektiğini söylemişti.