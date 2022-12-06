Namaz sırasında camiye baskın yaptılar: 12 ölü

Nijerya'da silahlı çete üyeleri, ülkenin kuzeyindeki bir camiyi bastı.

Görgü tanıkları cumartesi günü akşam saatlerinde Katsina eyaletinde bulunan Funtua-Dandume yolu üzerindeki bir köyde camiye baskın düzenleyen silahlı çetelerin cami imamı dahil 12 Müslümanı öldürdüğünü açıkladı.

Funtua bölgesinde ikamet eden Lawal Haruna, Reuters'a yaptığı konuşmada, haydutların Maigamji Camisine baskın düzenlediğini ve gelişigüzel bir şekilde ateş açtığını söyledi.

Haruna'ya göre haydutların gelişigüzel bir şekilde ateş açtığı sırada yatsı namazını kılan yaklaşık olarak 12 Müslümanın vurularak öldürüldüğünü ifade etti.

Funtua bölgesinde yaşayan Abdullah Muhammed ise silahlı çetenin çok sayıda insanı toplayıp kaçırdığını belirtti.

Katsina eyaleti emniyet birimi sözcüsü Gambo Isah saldırıyı doğrularken bazı bölge sakinlerinin desteği sayesinde devlet destekli korucuların olaya maruz kalan bazı kişileri kurtarabildiğini açıkladı.

Nijerya'nın kuzeybatısında Nijer ile sınır hattında bulunması sebebiyle Katsina eyaleti çetelerin uğrak yerlerinden biri. Nijerya ordusu ormanları yurt edinen haydutlara hava saldırıları gerçekleştirmeyi sürdürüyor ancak sivillerin de zaman zaman hava saldırılarının kurbanı olduğu biliniyor.

Kaynak: Mepa News