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Namibya'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm

Namibya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm kayıtlara geçti.

Namibya'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm

Güney Afrika ülkelerinden Namibya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Kalumbi Shangula, hayatını kaybeden Walvis Bay isimli Kovid-19 hastasının 45 yaşında olduğunu açıkladı.

Bakan Shangula, "Hastamızın solunum güçlüğü ve böbrek yetmezliği şikayetleri vardı." dedi.

Ülkesinde ilk Kovid-19 vakasının 116 gün önce kaydedildiğini açıklayan Shangula, ilk ölümün kayıtlara geçtiğini sözlerine ekledi.

Namibya'da 12 bin 624 Kovid-19 testi yapılırken 615 kişide virüs tespit edildi, 25 kişi iyileşti.

Kaynak: AA

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