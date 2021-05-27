Namibya Devlet Başkanı ve eşi Kovid-19 oldu
Namibya Devlet Başkanı Hage G. Geingob ile eşi Monica Geingos'un yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.
Afrika 27.05.2021, 10:14
Namibya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, dün Devlet Başkanı ve eşine yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edildi.
Açıklamada, ülke liderinin ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğu ve karantinada tutuldukları belirtildi.
53 bin 603 Kovid-19 vakasının kaydedildiği ülkede 789 kişi virüsten hayatını kaybetti.
AA
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