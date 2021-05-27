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Namibya Devlet Başkanı ve eşi Kovid-19 oldu

Namibya Devlet Başkanı Hage G. Geingob ile eşi Monica Geingos'un yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Afrika 27.05.2021, 10:14
Namibya Devlet Başkanı ve eşi Kovid-19 oldu

Namibya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, dün Devlet Başkanı ve eşine yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, ülke liderinin ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğu ve karantinada tutuldukları belirtildi.

53 bin 603 Kovid-19 vakasının kaydedildiği ülkede 789 kişi virüsten hayatını kaybetti.

AA

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#Namibya
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