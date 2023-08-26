Nijer 3 ülkeye 48 saat süre tanıdı

Nijer'de 26 Temmuz'da darbe yaşanmasının ardından bölgedeki gerginlik devam ediyor. Bir taraftan ECOWAS ülkelerinin askeri müdahale tehlikesiyle diken üstünde olan Nijer, bir taraftan da Fransa ile bağını koparmaya çalışıyor. Nijer, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Slyvain Itte'nin 48 saat içinde ülkeden ayrılmasını istedi.

Nijer Dışişleri Bakanlığı tarafından Fransa Dışişleri Bakanlığına gönderilen belgede, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Itte'nin agremanının iptal edilmesine karar verildiği kaydedildi. Belgede, Büyükelçi Itte'nin 48 saat içinde ülkeden ayrılması istendi.

5 ASKERİ İŞBİRLİĞİ DE İPTAL EDİLDİ

Nijer'de 26 Temmuz'da başa gelen askeri yönetim, daha önce de Fransa ile imzalanan 5 askeri işbirliği anlaşmasının iptal edildiğini duyurmuştu.

ALMANYA VE NİJERYA'YA DA 48 SAAT SÜRE

Nijer, Almanya'nın Niamey Büyükelçisi Oliver Schnakenberg ve Nijerya'nın Niamey Büyükelçisi Mohamed Usman'a ülkeden ayrılmaları için 48 saat süre verdi.

Nijer Dışişleri Bakanlığı tarafından Almanya Dışişleri Bakanlığına gönderilen belgede, Almanya'nın Niamey Büyükelçisi Schnakenberg'in bakanlığa çağrıldığı ancak büyükelçinin bu davete icabet etmediği belirtildi.

Bu gerekçeyle Büyükelçi Schnakenberg'in agremanının iptal edildiği bildirilen belgede, Schnakenberg'in 48 saat içinde ülkeden ayrılması istendi.

Nijer Dışişleri Bakanlığı, gün içinde Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Slyvain Itte'ye de ülkeden ayrılması için 48 saat süre vermişti.

Nijer, Nijerya'nın Niamey Büyükelçisi Mohamed Usman'dan 48 saat içinde ülkeden ayrılmasını istedi.

Nijer Dışişleri Bakanlığı tarafından Nijerya Dışişleri Bakanlığına gönderilen belgede, Nijerya'nın Niamey Büyükelçisi Usman'ın bakanlığa çağrıldığı ancak büyükelçinin bu davete icabet etmediği belirtildi.

Bu gerekçeyle Büyükelçi Usman'ın agremanının iptal edildiği bildirilen belgede, Usman'dan 48 saat içinde ülkeden ayrılması istendi.

Nijer Dışişleri Bakanlığı, gün içinde Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Slyvain Itte ve Almanya'nın Niamey Büyükelçisi Oliver Schnakenberg'e de ülkeden ayrılması için 48 saat süre vermişti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) dönem başkanlığını da yürüten Nijerya, askerleri yönetimden uzaklaştırmak için Nijer'e askeri müdahale planını destekleyen ülkelerinde başında geliyordu.

Fransa ve Almanya da 26 Temmuz'da başa geçen askeri yönetimi tanımadıklarını belirterek, ECOWAS'ın müdahale planına açıktan destek vermişti.

ECOWAS: NİJER HALKINA SAVAŞ AÇMADIK

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Komisyonu Başkanı Omar Touray, Nijer halkına savaş açmadıklarını ve ülkeyi işgal etme gibi bir planlarının olmadığını söyledi. Touray, Nijer'deki siyasi krize ilişkin Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlediği basın toplantısında, ECOWAS'ın Nijer için aldığı kararları değerlendirdi.ECOWAS'ın Nijer halkına savaş ilan etmediğini ve ülkeyi işgal gibi bir planının bulunmadığını dile getiren Touray ancak meşru güç de dahil olmak üzere yaptırım ölçeklerinin etkinleştirildiğini belirtti.

ORDUYA BİR ÖNCE SİVİL YÖNETİME DÖNME ÇAĞRISI

Touray, güç kullanımının zorunlu hale gelmesi durumunda ECOWAS'ın ihtiyat kuvvetinin konuşlandırılmaya hazır bulunduğunu ancak diplomatik çabalar sonucu cunta yönetiminin olumlu adımlar atmasından umutlu olduğunu vurguladı. Nijer'de yönetime el koyan askerlerin yeniden düşünmeleri için çok geç olmadığını çünkü toplumun darbeye göz yummayacağını kaydeden Touray, 3 yıllık geçiş sürecinin kabul edilemez olduğunu belirtti ve orduyu bir an önce sivil yönetime dönmeye çağırdı.

NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti. CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.