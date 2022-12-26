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Nijer’de askeri helikopter düştü

Nijer’in başkenti Niamey’de eğitim uçuşu yapan askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi öldü.

Afrika 26.12.2022, 23:19
Nijer’de askeri helikopter düştü

Nijer Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Nijer Silahlı Kuvvetlerine (FAN) ait Mi-17 tipi helikopterin, eğitim uçuşu sonrası Niamey Askeri Havalimanına iniş yaparken düştüğü, yangın çıkan helikopterde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, kazanın nedenini araştırmak için soruşturma komisyonu kurulduğu ifade edildi.

Kaynak: AA
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