Nijer’de askeri helikopter düştü
Nijer’in başkenti Niamey’de eğitim uçuşu yapan askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi öldü.
Afrika 26.12.2022, 23:19
Nijer Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Nijer Silahlı Kuvvetlerine (FAN) ait Mi-17 tipi helikopterin, eğitim uçuşu sonrası Niamey Askeri Havalimanına iniş yaparken düştüğü, yangın çıkan helikopterde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, kazanın nedenini araştırmak için soruşturma komisyonu kurulduğu ifade edildi.
Kaynak: AA
Günün Anketi Tümü