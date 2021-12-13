Nijerya, 3 ülkenin havayolu şirketlerine kısıtlama getiriyor

Havacılık Bakanı Hadi Sirika, yaptığı açıklamada, Omicron varyantı yüzünden Nijerya'ya seyahat kısıtlaması uygulayan İngiltere, Kanada ve Suudi Arabistan'dan yolcu uçaklarının 14 Aralık'tan itibaren ülkeye girişinin kısıtlanacağını duyurdu.

Sirika, bu ülkelerin hava yolu şirketlerinin kırmızı listeye aldıkları Nijerya'ya ticari operasyonlar amacıyla uçmasını sağlamak için ahlaki bir haklarından yoksun olduklarını söyledi.

Nijerya'ya seyahat kısıtlamaları uygulayan bazı ülkelerde de Omicron varyantının tespit edildiğine dikkati çeken Sirika, "Bize seyahat kısıtlamaları uyguladıktan sonra neden hava yolu şirketleri ülkemize operasyon yapıyor? Ülkemizden kimi almaya geliyorlar?" ifadelerini kullandı.

İngiltere, Kanada ve Suudi Arabistan, Omicron varyantı ile mücadele kapsamında Nijerya'ya seyahat kısıtlamaları getirmişti.

Şimdiye kadar 6 kişide Omicron varyantı tespit edilen Nijerya'da salgının başından bu yana 217 bin 63 Kovid-19 vakası görüldü ve 2 bin 981 kişi yaşamını yitirdi.