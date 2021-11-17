Nijerya, Amerika'nın dini özgürlükler ihlal listesinden çıkarıldı

Yerel basında çıkan haberlerde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Nijerya ziyareti öncesi, dini özgürlükler kapsamında bu yıl "özel kaygı ülkeleri" listesine bu ülkeyi dahil etmediğinin altı çizildi.

Blinken, Çin, Rusya, Pakistan, İran, Suudi Arabistan, Kuzey Kore, Eritre, Tacikistan, Türkmenistan ve Myanmar'ı, dini özgürlükleri ihlal etmeye devam ettiği gerekçesiyle "özel kaygı ülkeleri" listesine eklediğini açıklamıştı.

ABD, 2020'de Nijerya'yı "özel kaygı ülkeleri" listesine almış, terör örgütü Boko Haram'ı "özel ilgi örgütleri" listesinde tanımlamıştı.