Nijerya arınıyor: İngilizce ilkokullardan çıkarılacak

Devlet Başkanı Muhammed Buhari ve kabine üyesi bakanlardan oluşan Federal Yürütme Konseyi'nin 30 Kasım'daki toplantısından sonra açıklama yapan Eğitim Bakanı Adamu Adamu, kabul edilen "Ulusal Dil Politikası" çerçevesinde ayrıntıların daha sonra belirleneceğini söyledi. Çocukların okul hayatının ilk 6 yılında anadilde eğitim almasının başarıyı artıracağını belirten Adamu, eğitim materyali hazırlığının ve öğretmenlerin nasıl yetiştirileceğinin ileride planlanacağını belirtti.

Kendisi, Hausa dili ve İngilizce'nin yanında Fransızca, Arapça ve Farsça bilen Nijeryalı bakan, okulun bulunduğu bölgede hangi dil kullanılıyorsa ilkokul eğitiminin o dilde yapılacağını ifade ederek, gazetecilere şöyle konuştu:

Son sayıma göre 625 dilimiz olduğundan, bu politikanın hedefi bütün bu Nijerya dillerini teşvik ederek gelişmelerini ve kullanımlarını güçlendirmektir.

19. yüzyıl ortasından 1960'a kadar Britanya sömürgesi olan ülkede halen eğitim, kültür ve iş hayatında İngilizce kullanılıyor.

Nijerya'da İngilizce'den sonra en çok kişi tarafından konuşulan dil, Afro-Asyatik dil ailesinin Çad dilleri kolundan Hausaca.

Nijerya dillerinin çoğunluğuysa, Yoruba dili gibi, Nijer-Kongo ailesine mensup.

Kuzeydoğu bölgesinde konuşulan Kanurice, Nil-Sahra dilleri grubunda sayılıyor.

Petrol zengini Batı Afrika ülkesi, ham petrol ihraç ederken akaryakıt ithal ediyor ve kişi başına gelir bakımından en alt sıralarda yer alıyor.

Kaynak: Independent Türkçe