Nijerya Cumhurbaşkanı'ndan dublör açıklaması

Nijerya'nın Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, öldüğü ve yerine bir dublörün yerleştirildiği iddiasını "cahil söylentiler" olarak nitelendirerek reddetti.

Geçen sene yaşadığı hastalığın ardından öldüğü söylentilerinin çıktığını da belirten Buhari, sağlıklı olduğunu önümüzdeki günlerde 76. yaşını kutlayacağını da sözlerine ekledi.

Sağlık nedeniyle ülke dışında olduğu zaman diliminde Buhari’nin sağlığıyla ilgili yoğun tartışmalar yaşanmış, sosyal medyada da öldüğü söylentileri dolaşmıştı.

Buhari, 2015 yılında Afrika'nın en büyük ekonomisi ve petrol üreticisi olan Nijerya'nın Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2018, 12:06