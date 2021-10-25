Nijerya'da 13 mahkum daha yakalandı

Nijerya'nın Oyo eyaletinde hapishaneye düzenlenen silahlı saldırıda firar eden 575 mahkumdan 13'ü komşu eyalette yakalandı.

Osun Polis Sözcüsü Yemisi Opalola, yaptığı açıklamada, 22 Ekim gecesinde Oyo'daki Abolongo bölgesinde firar eden 575 mahkumdan 13'ünün Osun eyaletinin Ejigbo bölgesinde yakalandığını belirtti.

Opalola, yakalanan 13 mahkumun Oyo polisine teslim edileceğini ifade etti.

Firar eden mahkumların yakalanması için Oyo polisiyle iş birliği içinde olacaklarını aktaran Opalola, mahkumlara bir an önce hükümete teslim olmaları çağrısında bulundu.