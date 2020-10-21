Nijerya'da 2 bine yakın mahkum kaçtı

Nijerya'da polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı devam eden protesto gösterileri sırasında Lagos'ta silahlı kişilerin bastığı iki cezaevinden iki bine yakın mahkum firar etti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Manga, yaptığı açıklamada, kalabalık bir silahlı grubun Lagos'ta iki cezaevini basıp görevlileri zapt ettiğini belirtti.

Manga, cezaevlerinde yapılan yoklamada 1993 mahkumun kaybolduğunu kaydetti.

Lagos Valisi Babajide Sanwo-Olu ise eyalette SARS'a karşı devam eden protestoların şiddet eylemlerine dönüşmesi nedeniyle 24 saat sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi.

- Gösteriler, ülke geneline yayıldı

Nijerya'nın Delta eyaletinde iki hafta önce, bir gencin SARS tarafından öldürülmesi ile sosyal medyada ünlüler ve aktivistlerin çağrısıyla Lagos ve başkent Abuja'da başlatılan gösteriler, ülke geneline yayıldı.

Edo eyaletinde de dün protestocuların bir cezaevine düzenlediği baskında yaklaşık 200 mahkum firar etmişti.

Ülkede devam eden protesto eylemlerinde, dün erken saatlerde farklı bölgelerde askerler konuşlandırılırken Edo ve Osun gibi eyaletlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Uluslararası Af Örgütüne göre, geçen haftadan bu yana ülkenin farklı eyaletlerinde devam eden protestolarda en az 15 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Kaynak: AA