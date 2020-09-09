Nijerya'da 2 Rus vatandaşı kaçırıldı

08 Eylül Salı sabahı Hollanda frigo gemisi Water Phoenix'in Nijerya açıklarında bir grup korsan tarafından kaçırılan iki mürettebat üyesiyle temas kurmak henüz mümkün değil.

Groningen denizcilik şirketi Seatrade'in sözcüsü Cor Radings, onları tutanlarla hiçbir temasın olmadığını söylüyor.

Geminin Rusya ve Filipinler'den toplam on sekiz mürettebatı vardı. Diğer on altı mürettebat üyesinin durumunun iyi olduğu bildirildi. Saldırının ardından yetkililer, gemiyi refakat altına almak için bir devriye gemisi gönderdiler.

Sözcü, bu tür durumlarda henüz herhangi bir temas kurulmamış olmasının nadir olmadığını söyledi. "Bazen biraz zaman alabilir. Umarız iki adamı eve götürmenin bir yolunu bulabiliriz."

Water Phoenix, Liberya bayrağı altında seyrediyor. Gemi IJmuiden'den Lagos'a gidiyordu.

Kaynak: transport-online.nl