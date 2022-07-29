Nijerya'da 30 terörist öldürüldü

Operasyonlarda 30 terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirildiğini belirten Onyeuko, teröristlerin kullandığı sığınakların imha edildiğini duyurdu.

Onyeuko, teröristlere ait 6 motosikletin ve önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

"Ülke çok zor bir durumda"

Nijerya Ulusal Güvenlik Danışmanı Babagana Monguno, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin ülkedeki endişe verici güvensizlikle mücadele için yeni stratejiler üzerinde çalıştığını belirtti.

Monguno, ülkenin şu anda tüm paydaşların iş birliğini gerektiren "çok zor bir durumda" olduğunu söyledi.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin halkın artan güvensizlik konusundaki endişelerinin farkında olduğuna işaret eden Monguno, bu nedenle Nijeryalıların yorgun olduğunu ve kendi kendine yardıma yöneldiğini sözlerine ekledi.

En az 5 asker hayatını kaybetmişti

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı kişiler ve terör örgütü Boko Haram'ın saldırılarıyla karşı karşıya.

Hükümet, terör saldırısı tehdidi nedeniyle başkentteki tüm okullarda eğitime ara verdi.

Başkentte 25 Temmuz'da Devlet Başkanlığı'nın koruma görevlilerine yönelik terör saldırısında en az 5 askerin hayatını kaybettiği belirtilmişti.