Nijerya'da 53 milyon kişi sel tehlikesi altında

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 53 milyon kişinin sel tehlikesi altında olduğu bildirildi.

Ebonyi Üniversitesinin İklim Değişikliği ve Kalkınma Merkezi Direktörü ve Çevre Uzmanı Chuwumerije Okereke, yaptığı açıklamada, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Okereke, ülkede tahmini 27 ila 53 milyon kişinin, deniz seviyesindeki 0,5 metre artışla yeniden yerleştirilmesi gerekebileceğini belirtti.

İklim değişikliğinin yol açtığı afetlerin Nijerya'ya yılda 100 milyar dolara mal olduğunun altını çizen Okereke, ülkede iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için önlem alınmazsa 2050'ye kadar ülkenin 460 milyar dolar kaybı olabileceğini kaydetti.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

Nijerya'nın Yobe eyaletinde geçen ay sağanakların yol açtığı sellerde 4 kişi hayatını kaybetmiş, 12 yerleşim yeri sular altında kalmıştı.