Nijerya'da 7 katlı bina çöktü: 5 ölü
Nijerya'nın güneyindeki Lagos eyaletinde çöken 7 katlı binanın enkazı altında kalan 5 kişi yaşamını yitirdi.
Afrika 06.09.2022, 01:38
Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Lagos Genel Müdürü Femi Oke-Osanyintolu yaptığı açıklamada, dün Lagos'un Victoria Island bölgesinde, 7 katlı binanın çöktüğünü belirtti.
Oke-Osanyintolu, enkaz altında kalan 5 kişinin cesedine ulaşıldığını, çok sayıda kişinin kayıp olduğunu kaydetti.
Binanın çökme nedenini araştırıldığını aktaran Oke-Osanyintolu, olay bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürdüğünü söyledi.
Kaynak: AA
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