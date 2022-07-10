Nijerya'da 77 mahkuma Kurban Bayramı affı
Nijerya'nın Kano eyaletinde Kurban Bayramı dolayısıyla 77 mahkum için af kararı alındı.
Afrika 10.07.2022, 00:51
Kano Eyalet Valisi Abdullahi Ganduje, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı münasebetiyle farklı suçlardan hüküm giyen 77 mahkum için daha af kararı çıkarıldığını belirtti.
Söz konusu mahkumlardan 13'ünün idam cezasına çarpıtıldığını aktaran Ganduje, mahkumlara evlerine gitmek için yol parası verildiğini söyledi.
Kano eyalet hükümeti, Ramazan Bayramı'ndan önce 149 mahkum için af kararı vermişti.
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