Nijerya'da 80 bin eski Boko Haram üyesi askeri gözaltında

Teröristlere karşı yürütülen Hadin Kai Operasyonu Komutanı Tümgeneral Christopher Musa, hükümetin terörle mücadele konusunda önemli başarılar kaydettiğini söyledi.

Musa, şimdiye kadar yaklaşık 80 bin eski Boko Haram üyesi teröristin, aileleriyle askeri gözaltında olduğunu duyurdu.

Terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi

Boko Haram, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.