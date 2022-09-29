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Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 20 ölü

Kogi eyaletinde seyir halindeki bir tankerin devrilmesi sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Afrika 29.09.2022, 12:30
Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 20 ölü

Ulusal basındaki haberlere göre, Kogi eyaletinin Ankpa köprüsünde akaryakıt taşıyan bir tankerin devrilmesinin ardından patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Ulusal Yol Güvenliği Kogi Eyalet Koordinatörü Stephen Dawulung, bölgeye acil müdahale ekipleri gönderildiğini, durumun kontrol altına alındığını belirtti.

Dawulung, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi.

#nijerya
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