Nijerya'da başörtülü öğrenciler okula sokulmadı

Nijerya'daki Ladoke Akintola Teknoloji Üniversitesi (LAUTECH) Uluslararası Okulu Ogbomoso, Pazartesi günü 55 Müslüman öğrencinin, başörtüsü taktıkları gerekçesiyle okul binalarına girmesini yasakladı.

Mağduriyet korkusuyla isimlendirilmemesini isteyen okuldaki bir öğretmen, öğrencilerin pazartesi sabahı üniformalarının üzerine başörtüsü taktıkları için okul kapısından döndürüldüklerini söyledi.

Öğretmen, okuldaki öğrencilerin velilerinin 2011 yılında yönetime başvurduklarını ancak hiçbir olumlu cevap alamadıklarını belirtti.

“2011'den bu yana, basit talebimize cevap vermelerini beklerken, eğitim gören Müslüman kızlarımız, başörtü yerine bere kullanıyorlar.

“Yasalara uygun vatandaş olarak fazla mesai gösterme sabrımız, okul yönetiminin herkesin temel insan haklarını güvence altına almak için gerekli olan ve hukukun üstünlüğü ve Anayasa hükmüne saygı göstereceği inancına dayandırıldı.

“2011'den beri sabırla bekledikten sonra, 4 Ocak 2019'da, Müslüman kızlarımızın 7 Ocak 2019 tarihinden itibaren okula başörtüsü ile gitmeye başlaması gerektiğine karar verildi.”

Ancak okul müdürü İbrahim Animashaun, tepki verirken velileri ve öğrencileri daha fazla eylemden önce okul yönetim kurulu kararını beklemeye çağırdı.

Animashaun, PREMIUM TIMES ile yapılan bir telefon görüşmesinde, okulun Hicap'ın kullanımı konusunda bir karar verinceye kadar statükonun devam etmesi gerektiğini ekledi.

“Okul yönetim kurulu Hicap kullanımını henüz onaylamamıştır. Yönetim kurulu isteklerini onaylayana kadar statükon kalır.

Kaynak: www.dunyabulteni.net