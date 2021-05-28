Nijerya'da batan teknede ölenlerin sayısı 53'e çıktı

Ngaski Bölge Yetkilisi Abdullah Buhari Wara, yaptığı açıklamada, yolcu teknesinin 26 Mayıs'ta Ngaski bölgesinde alabora olmasının ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarında 27 kişinin daha cesedine ulaşıldığını belirtti.

Wara, böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 53'e yükseldiğini, 26 kişinin ise kurtarıldığını ifade etti.

Kazada hala onlarca kişinin kayıp olduğunu aktaran Wara, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Ülkede 26 Mayıs'ta Niger eyaletinden Kebbi eyaletine yolcu ve eşya taşıyan tekne, aşırı yük nedeniyle Ngaski bölgesinde alabora olmuştu. İkiye bölünen teknede 160 civarında yolcu bulunuyordu.

Niger eyaletinde 7 Mayıs'ta da yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 30 kişi hayatını kaybetmişti.

AA