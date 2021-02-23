Nijerya ordusu bir bölgeyi Boko Haram'dan kurtardı

Nijerya'da ordu, ülkenin kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın kontrol ettiği bölgeyi kurtardı.

Nijerya Ordu Sözcüsü Muhammed Yerima yaptığı açıklamada, ülkede yeni atanan Genelkurmay Başkanı Ibrahim Attahiru'nun, güvenlik güçlerine Boko Haram'ın kontrol ettiği tüm bölgelerin 48 saat içinde ele geçirilmesi talimatı verdiğini belirtti.

Yerima, bu emirin üzerine ordunun Borno eyaletine bağlı Marte bölgesine düzenlediği operasyonda örgütün kontrol ettiği bölgeyi ele geçirdiklerini aktardı.

Sözcü Yerima, operasyonda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini, bazı teröristlerin ise yaralı olarak kaçtığını kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Törer örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

AA