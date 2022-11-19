Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 41 kişi kurtarıldı

Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Musa Danmadami, yaptığı açıklamada, ordunun, son iki haftada Borno eyaletinde terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'a karşı hava ve kara operasyonları düzenlediğini belirtti.

Danmadami, operasyonlarda Boko Haram'ın rehin aldığı 41 kişinin kurtarıldığını kaydetti

Operasyonlarda 50'den fazla Boko Haram ve ISWAP üyesinin etkisiz hale getirildiğini aktaran Danmadami, teröristlere ait önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Danmadami, operasyonlar sırasında 250 teröristin aileleriyle orduya teslim olduğunu belirterek, 10 teröristin de yakalandığını ifade etti.

Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine yol açmıştı.

Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.