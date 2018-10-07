Nijerya'da Buhari'nin rakibi yardımcısı olacak

Nijerya'nın eski Devlet Başkan Yardımcısı Atiku Abubakar, muhalefet partisi adayı oldu.

Ülkede 2019'da yapılacak devlet başkanlığı seçimleri kapsamında iktidardaki Tüm İlericiler Kongresinden (APC) istifa eden Abubakar, muhalefetteki Halkın Demokratik Partisi'nden (PDP) aday gösterildi.

Aynı zamanda ülkenin önde gelen iş adamlardan olan 71 yaşındaki Abubakar, PDP'de yapılan ön seçimi bin 532 oy ile kazandı. Abubakar, 1993'ten beri farklı partilerden aday olarak gösteriliyor.

Devlet başkan yardımcılığı görevinde bulunurken 2013'teki seçimde aday olmak için APC'ye katılan Abubakar, Devlet Başkanı Muhammedu Buhari karşısında kaybetmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net