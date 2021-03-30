Nijerya'da çatışma:1 kişi ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da gösteri düzenleyen Nijerya İslami Hareketiyle (IMN) polis arasında çıkan çatışmada bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

IMN Medya Koordinatörü Yahaya Muhammed Soje, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Abuja'daki yürüyüşe polisin müdahale ettiğini belirtti.

Soje, "(Şii lideri) Şeyh İbrahim Zakzaki'nin doğum günü dolaysıyla düzenlediğimiz yürüyüşe polisin müdahale etmesi sonucunda bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı." dedi.

Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Soje, bazı IMN üyelerinin güvenlik güçlerince gözaltına alındığını kaydetti.

Abuja Polis Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, IMN üyelerinin kamu mallarını tahrip ederek polisler de dahil vatandaşlara taş ve tehlikeli nesnelerle saldırdığı ifade edildi.

- IMN'nin tüm faaliyetleri yasaklandı

Nijerya'da güvenlik güçleriyle IMN örgütü üyeleri arasında 2014'te başlayan çatışmalarda birçok kişi hayatını kaybetti.

Ev hapsindeki Zakzaki'nin serbest bırakılması ve tedavi görmesi için temmuzda başlatılan gösteriler, yerini çok sayıda kişinin ölümüne neden olan çatışmalara bırakmıştı. Olaylar sonrası IMN'nin tüm faaliyetleri yasaklanmıştı.

Nijerya'da Kaduna Yüksek Mahkemesi, bir gözünde görme kaybı ve kanında zehirli madde olduğu tespit edilen Zakzaki ve eşinin Hindistan'da tedavi için şartlı olarak serbest bırakılmasına karar vermiş ancak Zakzaki, ağustosta Hindistan'daki tedavisini yarıda bırakarak ülkesine dönmüştü.