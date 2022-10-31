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Nijerya'da çetelere operasyon: 7 ölü

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı çetelere yönelik olarak düzenlenen operasyonda 7 çete üyesi öldürüldü.

Afrika 31.10.2022, 01:26
Nijerya'da çetelere operasyon: 7 ölü

Ordu Sözcüsü Onyema Nwachukwu, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede devam eden "Forest Sanity Operasyonu" kapsamında Kaduna eyaletine bağlı Birnin Gwari bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Nwachukwu, operasyonda 7 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Operasyonda çok sayıda çete üyesinin yaralı olarak kaçtığını aktaran Nwachukwu, 3 motosiklet, 14 silah ve mühimmat ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı kişilerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya.

Kaduna eyaletinde geçen yıl silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Kaynak: AA
#nijerya #çete #operasyon
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