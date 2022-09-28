Nijerya'da çetelere yönelik operasyonlarda 44 gözaltı

Adamawa Eyalet Polis Komiseri Sikiru Kayode Akande, eyaletin farklı bölgelerinde çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonlarda 44 çete üyesinin yakalandığını aktaran Akande, 5 silah, nakit para ve önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.

Çatışmalarda bir yılda 3 binden fazla kişi yaşamını yitirdi

Nijerya'da, 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren adam kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede geçen yıl silahlı çeteler arasındaki çatışmalarda 3 bin 188 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl nisan ve temmuz arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.