Nijerya'da çetelere yönelik operasyonlarda 44 gözaltı
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın faaliyet gösterdiği Adamawa eyaletindeki silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 44 kişi yakalandı
Afrika 28.09.2022, 07:24
Adamawa Eyalet Polis Komiseri Sikiru Kayode Akande, eyaletin farklı bölgelerinde çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.
Operasyonlarda 44 çete üyesinin yakalandığını aktaran Akande, 5 silah, nakit para ve önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.
Çatışmalarda bir yılda 3 binden fazla kişi yaşamını yitirdi
Nijerya'da, 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren adam kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.
Ülkede geçen yıl silahlı çeteler arasındaki çatışmalarda 3 bin 188 kişi hayatını kaybetti.
Geçen yıl nisan ve temmuz arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.
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