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Nijerya'da çetelerin rehin aldığı kız öğrenciler 7 ay sonra kurtarıldı

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çetelerin rehin tuttuğu 5 kız öğrencinin 7 ay sonra kurtarıldığı öğrenildi.

Afrika 08.11.2022, 07:44
Nijerya'da çetelerin rehin aldığı kız öğrenciler 7 ay sonra kurtarıldı

Zamfara Eyaleti Basın Sözcü Zailani Bappa, güvenlik güçlerinin eyaletin farklı bölgelerinde silahlı çete üyelerine karşı operasyon düzenlediğini söyledi.

Bappa, operasyonda 7 ay önce silahlı çetelerin rehin aldığı 5 kız öğrencinin kurtarıldığını açıkladı.

Kurtarılan kız öğrencilerin sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Öğrenciler daha sonra ailelerine teslim edilecek.

Zamfara eyaleti, 5 yıldır silahı çete üyelerinin saldırılarıyla karşı karşıya. Eyalet hükümeti, eyalette artan güvenlik sorunları nedeniyle yakalanan silahlı çete üyelerinin idamla yargılanacağını bildirmişti.

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