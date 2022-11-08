Nijerya'da çetelerin rehin aldığı kız öğrenciler 7 ay sonra kurtarıldı

Zamfara Eyaleti Basın Sözcü Zailani Bappa, güvenlik güçlerinin eyaletin farklı bölgelerinde silahlı çete üyelerine karşı operasyon düzenlediğini söyledi.

Bappa, operasyonda 7 ay önce silahlı çetelerin rehin aldığı 5 kız öğrencinin kurtarıldığını açıkladı.

Kurtarılan kız öğrencilerin sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Öğrenciler daha sonra ailelerine teslim edilecek.

Zamfara eyaleti, 5 yıldır silahı çete üyelerinin saldırılarıyla karşı karşıya. Eyalet hükümeti, eyalette artan güvenlik sorunları nedeniyle yakalanan silahlı çete üyelerinin idamla yargılanacağını bildirmişti.