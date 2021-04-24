Nijerya'da çocuklar açlıktan ölüyor

Nijerya'nın Nasarawa eyaletinde 81 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.

Nasarawa Eyalet Beslenme Koordinatörü Hajiya Halima Yusuf, yaptığı açıklamada, eyalette 5 bin çocuğun yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Yusuf, son yıllarda çocuk beslenme konusunda çabalara rağmen riskin devam ettiğini kaydetti.

Bölgede bu nedenle 2 binden çocuğun tedavi altına alındığını vurgulayan Yusuf, 81 çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

Yusuf, ülkede yetersiz beslenmeyle mücadele kapsamında hükümet ile Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) iş birliğiyle başlattığı kampanyanın devam ettiğini ifade etti.

Nijerya'da Boko Haram saldırıları nedeniyle yaklaşık 35 milyon çocuk yetersiz beslenmeye maruz kalıyor.

Kaynak: Independent Türkçe