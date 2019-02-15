Nijerya'da devlet başkanlığı seçimi öncesi silahlı saldırılar: 66 ölü

Aruwan, saldırıda 66 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.

Eyalet Basın Sözcüsü Samuel Aruwan, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Maro Gida ve Iri bölgelerinde henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırı yapıldığını söyledi.

Bölgeye güvenlik güçleri sevk edildiğini, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktaran Aruwan, halkı itidalli davranmaya ve şiddetten uzak durmaya çağırdı.

Ülkede yarın yapılacak seçimde Tüm İlericiler Kongresinden Devlet Başkanı Muhammed Buhari ve Halkın Demokratik Partisinden Atiku Abubakar güçlü adaylar olarak gösteriliyor.

Kaynak: AA