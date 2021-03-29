Nijerya'da doktorlar süresiz grevde

Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği (NARD) tarafından yapılan açıklamada, doktorlara uzun süredir maaş ödenmediği için 1 Nisan'dan itibaren süresiz grev kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, maaşların ödemesi için hükümete 31 Mart'ta kadar süre verildiği ifade edildi.

Maaşlarının zamanında ödenmemesi üzerine Haziran 2020'de greve başlayan doktorlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle greve ara vermişti.

Ülkede şimdiye kadar 162 bin 593 Kovid-19 vakası görülürken, 2 bin 48 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi verilerine göre, ülkede 1000'den fazla doktor Kovid-19'a yakalandı ve 20'den fazla doktor virüs nedeniyle öldü.