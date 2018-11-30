Nijerya'da eğitime ayrılan bütçe artırıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Temsilciler Meclisi, eğitime ayrılan bütçeyi yüzde 7'den yüzde 26'ya yükseltti.

Nijerya Temsilciler Meclisi üyelerinden Ayodele Oladimeji, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu hafta alınan kararla eğitime ayrılan yüzde 7'lik bütçenin Birleşmiş Milletler'in (BM) gelişmekte olan ülkeler için önerdiği yüzde 26'ya yükseltildiğini belirtti.

Oladimeji, eğitim sistemindeki eksikliklerin giderilmesi amacıyla özel sektör, ilgili bakanlıklar ve kurum temsilcilerinden oluşan komisyon kurulduğunu dile getirdi.

75 bin öğrenci yurt dışında eğitim görüyor

Eğitim sistemindeki aksaklıklar nedeniyle birçok Nijeryalının çocuklarını eğitim görmeleri için yurt dışına gönderdiklerini ifade eden Oladimeji, "Şu anda yaklaşık 75 bin Nijeryalı öğrenci, Gana, Benin ve Mısır gibi yabancı ülkelerde eğitim görüyor ve bu da Nijerya'daki eğitim turizminin gerilemesi anlamına geliyor." dedi.

Oladimeji, "Her yıl yaklaşık 1,8 milyon Nijeryalı öğrenci mezun olarak iş hayatına atılıyor ancak bu mezunların çoğu iş bulamıyor. Eğitim, temel bir insan hakkıdır ve sadece akademik alanda güçlenmeye değil, aynı zamanda sosyal refah ve ilerlemeye de katkı sağlar." ifadelerini kullandı.

Nijerya Eğitim Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, ülkede Boko Haram saldırıları ve farklı nedenlerden dolayı 13,2 milyon çocuk okula gidemiyor.

Dünyada okula gidemeyen çocukların yarısı Nijerya'da bulunuyor.

Kaynak: AA