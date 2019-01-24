Nijerya'da engellilere ayrımcılık kanunla yasaklandı

Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammad Buhari, 2018 sayılı Engellilere Karşı Ayrımcılığa Yasaklama Yasası'nı imzaladı.

Kanun, sakatlık temelinde her türlü ayrımcılığı yasakladı.

Abuja'da Çarşamba günü Ulusal Meclis Başkanlığı İrtibat Başkanlığı Ita Enang tarafından yayınlanan bir açıklamaya göre, Yasa, kamu binalarının, yapılarının veya otomobillerinin erişilebilir ve kullanılabilir olması için değiştirileceği beş yıllık bir geçiş dönemi öngörüyor.

Kanun ayrıca şunları sağlıyor: '' Herhangi bir kamu yapısını kurmadan önce, planın inşaat kurallarına uygunluğunu sağlamak için planı ilgili otorite tarafından incelenecektir.

“Bina planlarının onaylanmasından sorumlu olan bir hükümet veya devlet kurumu, kuruluş veya kişi, eğer plan bina koduna uygun olarak erişilebilirlik tesisleri için hüküm sağlamıyorsa, halka açık bina planını onaylamaz.

“Yapı kurallarına aykırı bir yapı planının onaylanmasını onaylayan veya yöneten bir memur, suç teşkil eder ve para cezasına veya iki yıl veya her ikisine de hapis cezasına çarptırılır.”

Açıklamada, toplu taşıma tesislerinde ve hizmet sağlayıcılarda fiziksel, görsel ve işitme engellilere ayrımcılığın yasak olduğu dile getirildi. Bu, Limanlar, Demiryolları ve Havaalanı tesisleri için geçerlidir.

Haklar ve ayrıcalıklar arasında eğitim, sağlık, konaklama ve acil durumlarda öncelik yer alıyor.

Ayrıca, tüm kamu kuruluşları bu kişiler için istihdam olanaklarının en az yüzde 5'ini ayırmak zorundadır.

Kaynak: www.dunyabulteni.net