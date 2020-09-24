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Nijerya'da facia! 23 ölü

Nijerya'da akaryakıt taşıyan tanker ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 23 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da facia! 23 ölü

Nijerya'nın Kogi eyaletinde akaryakıt taşıyan tanker ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 23 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Kogi eyaletine bağlı Felele bölgesinde Lokoja-Abuja kara yolunda kontrolden çıkan tanker 5 araca çarptı.

Çarpışmanın ardından çıkan yangında aralarında 7 çocuk bulunduğu 23 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirterek, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2020, 01:11
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