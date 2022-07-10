Nijerya'da firar eden Boko Haram elebaşı yakalandı

Nijerya'nın başkenti Abuja yakınlarındaki Kuje bölgesinde terör örgütü Boko Haram'ın kolu ISWAP'ın bir cezaevine düzenlediği saldırıda firar eden örgütün elebaşı yakalandı.

Hükümetten yapılan açıklamada, 5 Temmuz gecesi Abuja yakınlarındaki Kuje bölgesindeki cezaevine düzenlenen saldırıda firar eden Boko Haram elebaşının yakalandığı belirtildi.

Cezaevine düzenlenen saldırıda bir güvenlik görevlisi ve 4 mahkum hayatını kaybetmiş, 16 mahkum yaralanmıştı. Saldırıda en az 64'ü terörle ilgili suçlardan hüküm giymiş 443 mahkumun firar ettiği açıklanmıştı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, olay yerinde incelemelerde bulunarak firar eden mahkumların bir an önce yakalanması için güvenlik güçlerine talimat vermişti.

Terör örgütü Boko Haram'ın kolu ISWAP, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla saldırıyı üstlenmişti.