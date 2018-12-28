Nijerya'da göç dalgası, binlerce kişi yola düştü

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin verilerine göre, ülkenin kuzeydoğusunda, başta Boko Haram terör örgütü olmak üzere silahlı grupların saldırıları nedeniyle 2 bin kişi ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldı.

Çad Gölü çevresindeki Kukawa, Kauwa, Doro Baga, Kekeno ve Bunduram bölgelerindeki evlerini terk eden yüzlerce kişi, Borno eyaletin başkentinde bulunan mülteci kampına yerleştirildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda 1,8 milyonu yerlerinden edilen 7 milyon kişi acil insani yardıma muhtaç durumda olduğu kaydediliyor.

Kaynak: AA