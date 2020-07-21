Nijerya'da güvenlik sorunlarına karşı hibrit savaş modeli

Nijerya, Boko Haram terör örgütü başta olmak üzere güvenlik sorunlarına karşı "hibrit savaş" modeline geçme kararı aldı.

Nijerya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abayomi Gabriel Olonisakin, gazetecilere, ülkedeki güvenlik sorunlarına karşı güvenlik güçleri tarafından yeni bir savaş modeline geçileceğini açıkladı.

Olonisakin, "Nijerya bugün terör, silahlı çete, fidye için insan kaçırma, çoban-çiftçi çatışmaları, petrol boru hatlarına saldırılar ve silahlı soygun gibi farklı güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya." dedi.

Yeni savaş modeliyle ülkedeki güvenlik sorunlarına karşı daha etkili mücadele etmeyi amaçladıklarını kaydeden Olonisakin, "hibrit savaş" modeliyle düzenli ve düzensiz savaş tekniklerini birleştirip yüksek teknoloji ile desteklemeyi hedeflediklerini kaydetti.

Olonisakin, son olarak atılan adımlara rağmen hibrit savaş teknolojisi ve ortak operasyonlar noktasında bazı engeller bulunduğunu bildirdi.

İlk kez 2007 yılında kullanılmaya başlanan "hibrit savaş" modeli, düzenli ve düzensiz savaş tekniklerinin bir arada kullanıldığı yeni nesil savaş türü olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA