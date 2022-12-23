Nijerya'da hava operasyonunda 150 Boko Haram üyesi öldürüldü

İstihbarat yetkilisi Zagazola Makama, yaptığı açıklamada, ordunun, Borno eyaletine bağlı Sambisa ormanında Boko Haram'ın yaptığı toplantı sırasında hava operasyonu düzenlediğini belirtti.

Operasyonda 150 teröristin öldürüldüğünü kaydeden Makama, teröristlerin sığınaklarının da imha edildiğini ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında, en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.