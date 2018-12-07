Nijerya'da iki ayda 436 yasa dışı rafineri imha edildi

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da yasa dışı petrol rafinelerine yönelik yürütülen operasyonlarda 436 rafineri imha edildi.

Nijerya ordusundan Tuğgeneral John Agim, "İki ay boyunca ülkenin güneyindeki Nijer Delta bölgesinde yasa dışı petrol rafinerilerine yönelik yürütülen operasyonlarda 436 rafineri imha edildi, 609 bot ve bin 507 petrol tankı ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

Ekim ayında başlayan operasyonlarda 266 kişinin gözaltına alındığına dikkati çeken Agim, bölgede 230 silah, 13 kamyon ve çok sayıda malzemenin ele geçirildiğini vurguladı.

Tuğgeneral Agim, bölgedeki petrol şirketleri çalışanlarını kaçıran kişilerin de yakalandığını kaydetti.

Dünyada en fazla petrol rezervine sahip ülkeler arasında 8'inci sırada bulunan Nijerya, Delta bölgesinde silahlı grupların petrol alanlarındaki sabotajları, yasa dışı petrol rafineleri, bölgedeki çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar, teknik yetersizlikler ve malzeme eksikliği gibi nedenlerden dolayı petrol gelirlerinde düşüş yaşıyor.

Kaynak: AA