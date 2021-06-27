Nijerya'da iki otobüs çarpıştı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Osun eyaletinde iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Osun Eyalet Koordinatörü Agnes Ogungbemi, basına yaptığı açıklamada, eyaletteki Gbangan-Ibadan kara yolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığını belirtti.

Ogungbemi, kazada 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 22 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Ogungbemi, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Ogungbemi, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğine işaret ederek, sürücülere daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.