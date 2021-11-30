Nijerya'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 20 ölü
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da iki yolcu otobüsünün çarpışmasının ardından çıkan yangında 20 kişi hayatını kaybetti.
Afrika 30.11.2021, 07:32
Jigawa Eyaleti Polis Sözcüsü Lawan Shiisu Adam, eyaletin Achilafiya-Karkarna kara yolunda iki otobüsün çarpıştığını ve ardından alev aldıklarını belirtti.
Adam, kazada 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Adam, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.
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