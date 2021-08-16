Nijerya'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 21 ölü
Nijerya'nın Jigawa eyaletinde iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucunda 21 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığını bildirildi.
Afrika 16.08.2021, 01:12
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Jigawa eyaletinde iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.
Jigawa Vali Yardımcısı Alhaji Umar Namadi, yaptığı açıklamada, Jigawa eyaletindeki Gwaram-Basirka kara yolundaki köprünün çökmesi sonucu iki yolcu otobüsünün çarpıştığını belirtti.
Namadi, kazada aralarında 8 üniversite öğrencisinin bulunduğu 21 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Namadi, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.
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