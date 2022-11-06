Nijerya'da kaçırılan 21 çocuk kurtarıldı
Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı kişilerin kaçırdığı 21 çocuk kurtarıldı.
Afrika 06.11.2022, 01:55
Katsina Eyaleti Emniyet Müdürü Gambo İsa, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 Kasım'da eyalete bağlı Faskari bölgesindeki bir tarladan, silahlı kişilerce çocukların kaçırıldığını belirtti.
Olayın ardından polisin operasyon düzenlediğini kaydeden İsa, operasyonda 17 kız ve 4 erkek çocuğun kurtarıldığını aktardı.
Kurtarılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden İsa, çocukların ailelerine teslim edildiğini belirtti.
Silahlı kişiler, 2 Kasım'da Katsina eyaletine bağlı Faskari bölgesinde 39 çocuğu kaçırmış, olayın ardından çocuklardan 18'i kaçmayı başarmıştı.
Kaynak: AA
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