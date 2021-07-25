Nijerya'da kaçırılan öğrencilerden haber var

Nijerya'da silahlı kişiler tarafından kaçırılan 121 lise öğrencisinden 28'inin serbest bırakıldığı bildirildi.

5 Temmuz gecesi Nijerya'nın kuzebatısındaki Kaduna eyaletinde bulunan Bethel Baptist isimli yatılı okula silahlı kişiler tarafından düzenlenen baskında 121 lise öğrencisi kaçırılmıştı.

Çocukları kaçıranlarla müzakereler yapan kilise papazı, pazar günü öğrencilerden 28'inin serbest bırakıldığını ancak 87'sinin hâlâ rehin tutulduğunu açıkladı.

Bethel Baptist Lisesi yetkilisi Joseph Hayab, bırakılan öğrencilerin ailelerine teslim edildiğini söyledi.

Papaz, 5 Temmuz'dan bu yana toplamda 34 çocuğun özgürlüğüne kavuştuğunu, bunlardan 5'inin 21 Temmuz'da silahlı çeteden kaçtığını belirtti. Kaçan 5 çocuktan 2'sinin polis tarafından bulunduğu, 3'ününse kendi imkanlarıyla okula ulaşmayı başardığı ifade edildi.

Papaz bir başka çocuğunsa sağlık sorunları nedeniyle çete tarafından serbest bırakıldığını ekledi.

Çetenin çocuklar karşılığında yetkililerden yiyecek ve fidye talep ettiği belirtildi.

Papaz 28 çocuğun serbest bırakılması için çeteyle uzun süren görüşmeler yapıldığını, bu görüşmelere çocukların ailelerinin de katıldığını ifade etti. Papaz çeteye çocuklar karşılığında fidye verildiğini ancak fidyenin miktarını açıklayamayacağını söyledi.

Tanınmış kişilerin ya da yolcuların fidye karşılığında kaçırılması Nijerya'da sık rastlanan bir sorun. Ancak okullara yönelik baskın ve çocuk kaçırmalar ilk olarak Boko Haram örgütü tarafından başvurulan bir taktikti. Ancak bu yöntemi diğer silahlı grupların da benimsemesi sonucu okullardan öğrenci kaçırmalar arttı.

2020 Aralık ayından bu yana 1000'den fazla öğrencinin kaçırıldığı tahmin ediliyor. Bu çocuklardan bir kısmının serbest bırakıldığı ancak çoğunun fidyecilerin elinde rehin kaldığı bildiriliyor.

Kaynak: Euronews