Nijerya'da kano faciası: 8 ölü, 11 kayıp
Nijerya'da yolcuları taşıyan bir kano alabora oldu. Kazada 8 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi kurtarıldı. 11 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor.
Afrika 14.08.2021, 01:31
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Borno eyaletinde yolcu taşıyan kanonun alabora olması sonucu, ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Buma köyündeki nehirde 21 yolcuyu taşıyan kano aşırı yük nedeniyle battı.
Kazada, ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi kurtarıldı.
Yetkililer, diğer yolcuları bulmak için arama çalışmalarının sürdüğünü, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi.
Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde tekne faciaları yaşanıyor.
Kaynak: AA
24
açık
Günün Anketi Tümü