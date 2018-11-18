Nijerya'da kapasitesinin üzerinde taşıma yapan yolcu teknesi battı

Nijerya'nın Ogun Eyalet Polis Sözcüsü Abimbola Oyeyemi, Tafa nehrinde meydana gelen kazada 11 kişinin öldüğünü açıkladı.
Oyeyemi, teknenin, kapasitesinin üzerinde mal ve yolcu taşıdığı için battığını söyledi.
Arama kurtarma çalışmalarında 16 kişinin kurtarıldığını ifade eden Oyeyemi, 2 kişiden ise hala haber alınamadığını kaydetti.
Oyeyemi, bölgede yaşanan tekne felaketlerini engellemek için tedbirler alınması gerektiği vurguladı.
Nijerya'da yağış sezonunda, nehirlerde zaman zaman tekne faciaları meydana geliyor.
Kaynak: AA