Nijerya'da kapatılan ibadethane yeniden açıldı

Nijerya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü Lagos eyaletinde, salgın nedeniyle 6 ay önce kapatılan cami ve kiliseler yeniden ibadete açıldı.

Lagos Valisi Babajide Sanwo-Olu, yaptığı açıklamada, ülkede genelinde Kovid-19 tedbirlerinin hafifletilmesinin ardından Lagos eyaletinde mart ayında kapatılan ibadethanenin yeniden açıldığını belirtti.

Sanwo-Olu, sinema ve restoranların da hizmet verebileceğini aktararak, "Bundan sonra camilerde artık beş vakit namaz kılınabilir ve kiliseler de haftalık ibadet için açılabilir. Ancak hükümet tarafından konulan Kovid-19 protokollerine kesinlikle uyulması gerekiyor." dedi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) verilerine göre, ülkede 57 bin 145 Kovid-19 vakası görüldü, 1095 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kovid-19 tedavisi gören 48 bin 431 kişi de sağlığına kavuştu.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020, 13:01