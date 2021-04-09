Nijerya'da kaybolan 11 askerin cesedine ulaşıldı

Nijerya Ordu Sözcüsü Muhammed Yerima yaptığı açıklamada, Benue eyaletinde askerlerin rutin operasyonel görevi sırasında henüz kimliği belirlenemeyen kişilerin saldırısına uğradığını belirtti.

Yerima, saldırının ardından kaybolan askerleri bulmak için düzenlenen operasyonda, 10 asker ve 1 subayın eyaletin Konshisha bölgesinde ölü bulunduğunu aktardı.

Bölgeye ilave askerlerin sevk edildiğini ifade eden Yerima, saldırının düzenleyen kişileri bulmak için operasyonların başlatıldığını dile getirdi.

Yerima, 11 askerin ne zaman kaybolduğuna ilişkin ise bilgi vermedi.

"Askerler sivilleri öldürdü, hastaneleri tahrip etti"

Öte yandan ulusal basındaki haberlerde, "Benue eyaletine bağlı Bonta köyünde askerlerin yaklaşık 70 sivili öldürdüğü, bölgedeki hastaneleri tahrip ettiği" iddia edildi.

Bölgede zaman zaman, hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

Kaynak: AA